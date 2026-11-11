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Resumen

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Manifestantes de sindicatos de vivienda y educación pública protestan durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de la vivienda en el país, en Málaga, al sur de España, el 11 de noviembre de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
Manifestantes de sindicatos de vivienda y educación pública protestan durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de la vivienda en el país, en Málaga, al sur de España, el 11 de noviembre de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

Con cortes viales y reducción del transporte público, España arrancó este miércoles una huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, a más de dos semanas de unos comicios en los que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se juega la reelección.

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