00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Foto: EFE/Javier Lizón/Archivo
Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Foto: EFE/Javier Lizón/Archivo
Por Agencia EFE

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entregó en la tarde de este miércoles su pasaporte en un juzgado de Madrid, una medida cautelar impuesta al apreciar el juez que la investiga riesgo de fuga y que ella ha recurrido ante la Audiencia Provincial madrileña.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.