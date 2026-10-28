icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El accidente ocurrió en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, cuando colisionaron un tren de Renfe y otro de Iryo. (Captura de video).
El accidente ocurrió en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, cuando colisionaron un tren de Renfe y otro de Iryo. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Al menos 30 personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron a EFE fuentes oficiales. Las mismas indicaron que los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?