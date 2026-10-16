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Resumen

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Se retrata a los migrantes entre Marruecos y el enclave español de Ceuta el 18 de mayo de 2021 en Castillejos. (FADEL SENNA / AFP).
Se retrata a los migrantes entre Marruecos y el enclave español de Ceuta el 18 de mayo de 2021 en Castillejos. (FADEL SENNA / AFP).
/ FADEL SENNA
Por Agencia AFP

España e Italia pondrán próximamente fin a los controles fronterizos que instauraron en agosto en medio de una disputa diplomática vinculada a la crisis migratoria en Ceuta.

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