Según fuentes diplomáticas, los jefes de gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, acordaron suspender estas medidas al margen de una cumbre europea celebrada el jueves y viernes en Bruselas.
La tensión se desencadenó a principios de agosto, cuando Roma pidió excluir a España del espacio Schengen, la zona europea de libre circulación.
El gobierno italiano denunció entonces las “impactantes imágenes” de migrantes llegando al enclave español de Ceuta y anunció la imposición de controles fronterizos a los viajeros procedentes de España.
Madrid reaccionó con dureza a la decisión, acusando a Roma de caer en la demagogia, y respondió estableciendo controles a los viajeros procedentes de Italia.
De acuerdo con el pacto alcanzado en Bruselas, Italia prolongará una semana más los controles aplicados a los viajeros provenientes de España para que expiren al mismo tiempo que las medidas adoptadas por Madrid, según fuentes gubernamentales italianas.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el viernes 31 de julio la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar. (AFP)