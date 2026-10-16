España e Italia pondrán próximamente fin a los controles fronterizos que instauraron en agosto en medio de una disputa diplomática vinculada a la crisis migratoria en Ceuta.

Según fuentes diplomáticas, los jefes de gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, acordaron suspender estas medidas al margen de una cumbre europea celebrada el jueves y viernes en Bruselas.

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La tensión se desencadenó a principios de agosto, cuando Roma pidió excluir a España del espacio Schengen, la zona europea de libre circulación.

El gobierno italiano denunció entonces las “impactantes imágenes” de migrantes llegando al enclave español de Ceuta y anunció la imposición de controles fronterizos a los viajeros procedentes de España.

509 La policía española intenta dispersar a migrantes en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, el 18 de mayo de 2021 en Fnideq. Según las autoridades españolas, al menos 5.000 migrantes —una afluencia sin precedentes en un momento de gran tensión entre Madrid y Rabat— entraron en Ceuta el 17 de mayo, lo que supone una cifra récord en un solo día. Llegaron al enclave nadando o caminando durante la marea baja desde playas situadas a pocos kilómetros al sur; algunos utilizaron flotadores y botes de goma. (Foto de FADEL SENNA / AFP) / FADEL SENNA

Madrid reaccionó con dureza a la decisión, acusando a Roma de caer en la demagogia, y respondió estableciendo controles a los viajeros procedentes de Italia.

De acuerdo con el pacto alcanzado en Bruselas, Italia prolongará una semana más los controles aplicados a los viajeros provenientes de España para que expiren al mismo tiempo que las medidas adoptadas por Madrid, según fuentes gubernamentales italianas.

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