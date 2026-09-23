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Resumen

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Maricarmen, una anciana de 87 años tras ser desahuciada de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, el 23 de septiembre de 2026. (Fernando Villar / EFE)
Maricarmen, una anciana de 87 años tras ser desahuciada de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, el 23 de septiembre de 2026. (Fernando Villar / EFE)
Por Agencia AFP

El primer ministro español, Pedro Sánchez, condenó una inaceptable “tragedia” el miércoles después del desalojo de una frágil pensionista de 87 años de la vivienda en la que residió casi toda su vida en Madrid, que reavivó este miércoles el debate sobre la persistente crisis de la vivienda en España.

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