El primer ministro español, Pedro Sánchez, condenó una inaceptable “tragedia” el miércoles después del desalojo de una frágil pensionista de 87 años de la vivienda en la que residió casi toda su vida en Madrid, que reavivó este miércoles el debate sobre la persistente crisis de la vivienda en España.

Maricarmen vivió durante 70 años en el acomodado barrio madrileño de Retiro, junto al popular parque homónimo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y siempre pagó el alquiler, según sus partidarios.

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La jubilada llevaba años inmersa en una batalla judicial contra una empresa inmobiliaria que adquirió su apartamento y elevó el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

La disputa llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa y allanó el camino para el desahucio, añadió el sindicato.

Agentes de la policía sacaron por la fuerza a decenas de activistas que habían acampado ante el edificio de Maricarmen para tratar de impedir el desalojo este miércoles, entre gritos de “¡vergüenza!” de los manifestantes.

Miembros del Sindicato de Inquilinas hacen una barrera humana para tratar de detener el desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro en Madrid, el 23 de septiembre de 2026. (Fernando Villar / EFE / FERNANDO VILLAR

Personal sanitario trasladó en camilla a la pensionista, que necesita silla de ruedas, hasta una ambulancia, mientras los manifestantes coreaban “¡Maricarmen, no estás sola!” detrás un cordón de seguridad.

“Esta es una tragedia social que no podemos aceptar”, dijo Sánchez a periodistas en Nueva York, donde el político socialista asiste a la Asamblea General de la ONU, criticando el papel de las autoridades conservadoras de la Comunidad de Madrid.

Amnistía Internacional España denunció “una vulneración de los derechos humanos”.

“No es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España”, afirmó la organización en un comunicado.

En una entrevista grabada el martes para la televisión pública RTVE, Maricarmen calificó a la empresa de “inhumana, y todo para ganar dinero”.

“No se puede hacer a una persona vivir durante siete años lo que yo estoy viviendo, con un machete en la nuca para al próximo momento cortármela”, dijo, responsabilizando de su situación a las autoridades nacionales, regionales y municipales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió en que el gobierno de izquierda ha intentado varias veces aprobar una ley para prohibir este tipo de desahucios.

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Al respecto, Sánchez dijo que aprobar la “absolutamente necesaria” ley era “una responsabilidad compartida” entre su coalición de izquierdas minoritaria y el resto del parlamento.

El acceso a la vivienda figura desde hace años entre las principales preocupaciones de los españoles, en un contexto en el que la oferta no cubre la demanda y los alquileres y precios de compra continúan disparándose, como ocurre en otros países de la Unión Europea.

“Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid. Y la gente de Madrid ya no somos madrileños. Son todos los turistas que tienes en la Gran Vía”, declaró Maricarmen a RTVE.

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