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El presidente de Argentina, Javier Milei; y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. (Fotos de Thomas COEX / Nicolas TUCAT / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei; y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. (Fotos de Thomas COEX / Nicolas TUCAT / AFP)
Por Agencia EFE

El Ministerio español de Asuntos Exteriores manifestó este miércoles su condena “más enérgica” por los “insultos y calumnias” del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

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