La contundente victoria de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), en las recientes elecciones regionales en Madrid le ha dado un espaldarazo a la derecha de España y ha golpeado duramente a la izquierda, representada por el PSOE y Podemos, y además le ha señalado el camino de salida de la política de Pablo Iglesias.

Se trató de una campaña altamente polarizada, en la que incluso algunos de los postulantes recibieron ‘cartas-balas’ e incluso navajas con sangre, y donde los términos “libertad”, “fascismo” y “comunismo” estuvieron por encima de las propuestas. Al respecto, conversamos con el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia Sáiz.

—Se pensaba que el PP necesitaría a Vox, de ultraderecha, para ganar estas elecciones, pero la victoria de Díaz Ayuso ha sido arrolladora. ¿Ella es la responsable de esta victoria?

La victoria arrolladora del PP en Madrid se debe fundamentalmente al ‘efecto Ayuso’, por su liderazgo personal, su personalidad, imagen y carisma. Pero también se entiende en términos específicos del contexto madrileño, donde la derecha lleva gobernando casi 26 años, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

Pero también habría que explicarlo en términos estructurales, y es algo de lo que se ha hablado poco. Hay una especie de territorialización del voto. Madrid se refuerza como elemento territorial del voto en contra de Cataluña, que es algo completamente opuesto, que es un voto soberanista. Entonces, aparece un voto conservador de derecha, con un refuerzo más identitario y de nacionalismo español y madrileño.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso. (AFP).

—Al ver los resultados, el campo político se ha polarizado...

Esta campaña ha puesto de manifiesto el fin de lo que se llamó “la nueva política”. Ha marcado la crisis casi definitiva de Ciudadanos, el partido de centroderecha liberal, en la medida que no ha obtenido ninguna representación. Era uno de los partidos que desde el 2014 representaba el aire de regeneración política en España. Y luego está lo que ha ocurrido con Podemos y la figura de Pablo Iglesias. Estas elecciones han supuesto, sin duda, conservar el espacio político de Podemos que estaba muy cuestionado e incluso ha ganado tres escaños en Madrid, pero ha supuesto la retirada de la política de Pablo Iglesias, que llegó a ser vicepresidente del Gobierno. Ahora se está hablando que podría emprender una carrera en la televisión.

—Con respecto a lo que ha pasado con la izquierda, y con Podemos. ¿Fue una mala estrategia de Iglesias renunciar a la vicepresidencia y postularse a la Comunidad de Madrid?

En España hay una especie de aceleración política enorme, en el que la vida política del gobierno ha sido tremendamente intensa como consecuencia de la pandemia. La alianza del gobierno [entre el PSOE y Podemos] fue tremendamente forzada, porque no fue querida por ninguna de las dos partes, fue una alianza estratégica y de última hora después de una serie de negociaciones. Una vez que llegó la pandemia, la vida política española ha sido muy difícil, porque lo que ha ocurrido es una enorme polarización, un enorme conflicto y tensión política, y en vez de existir un cierto grado de consenso en virtud de la crisis sanitaria, ha habido un año de profundo desacuerdo. Y en ese contexto, la situación de Pablo Iglesias fue muy errática, porque contribuyó en algún momento a forjar ciertos acuerdos para facilitar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo tenía posturas que cuestionaban o discutían lo que el gobierno de Pedro Sánchez sostenía. Pero en la última etapa también fue un vicepresidente que casi no tenía competencias, era un vicepresidente sin guion y sin casi ocupación. Entonces se fue retirando poco a poco para intentar salvar a la formación -Podemos- en unas elecciones que se convocaron de manera sorpresiva. Estos diez años han sido agotadores para Podemos y para el propio Iglesias, que es un personaje muy querido, pero también muy odiado, por su manera de hacer política, por sus declaraciones, por su manera de polarizar. Su paso por la política institucional ha supuesto un enorme desgaste personal para él.

Pablo Iglesias fue vicepresidente del Gobierno Español en el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, pero renunció para postularse al gobierno regional de Madrid. REUTERS

—¿Qué pasó con el PSOE? ¿Por qué sacó tan malos resultados en Madrid? ¿Se trató casi de un referéndum por la gestión de la pandemia por parte de Pedro Sánchez y las restricciones impuestas?

Creo que Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, gozaba de una muy buena imagen hasta las elecciones anteriores, pero yo creo que lo superaron varias cosas, y es que ha sido un candidato poco visible y que hizo poca oposición pues fue poco crítico con Isabel Díaz Ayuso. En tanto, Ayuso y sus asesores plantearon la campaña en términos de sentimientos y emociones, de una disyuntiva “comunismo versus libertad”, y no plantearon una campaña de propuestas o de discusiones. Y en ese territorio, Gabilondo se ha desenvuelto mal. Y la campaña se ha tensado excesivamente, entre la libertad, el comunismo, el fascismo, y ha habido una polarización enorme y se hablado casi nada de la pandemia. Eso benefició más a Ayuso y desencajó completamente a la izquierda.

—¿Esto podría significar un despertar del PP de cara a las elecciones nacionales?

No se sabe todavía, es difícil saber. Yo no sería tan concluyente para decir eso. El voto en España es muy territorializado, y está demostrando que el PP domina en cinco grandes autonomías. Pero en el País Vasco o Cataluña no tiene tan buenos resultados. Lo que puede indicar esto es una línea interesante de que quizá el PP pueda subir electoralmente de cara a las próximas elecciones nacionales. Pero al PSOE le quedan casi dos años de gobierno y dependerá de cómo se desenvuelva la pandemia, la vacunación y los resultados económicos del próximo año. De momento, las encuestas muestran relativamente bien el PSOE a nivel nacional, a pesar del año de oposición y las críticas a la gestión de la crisis sanitaria.

