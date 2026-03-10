Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, pronuncia una declaración oficial, en el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el 4 de marzo de 2026. (Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA / AFP)
/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA
Por Agencia AFP

Tras anunciar en enero un plan de regularización masiva de inmigrantes irregulares, el Gobierno español de izquierda indicó el martes que ampliará el acceso a la atención sanitaria para las personas en esa situación, en línea con su talante promigración, a contracorriente de sus vecinos europeos.

