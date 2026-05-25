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El expresidente del Gobierno español, Felipe González, interviene durante un evento en Madrid, España, el 22 de mayo de 2026. (Víctor Lerena / EFE)
El expresidente del Gobierno español, Felipe González, interviene durante un evento en Madrid, España, el 22 de mayo de 2026. (Víctor Lerena / EFE)
/ Victor Lerena
Por Agencia AFP

El expresidente del Gobierno español Felipe González pidió este lunes al actual, el también socialista Pedro Sánchez, adelantar las elecciones, en unas declaraciones que se producen tras la conmoción causada por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

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