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Resumen

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Investigadores y servicios de emergencia trabajan cerca de los vagones destrozados de un accidente entre un tren Renfe AVE y un tren Iryo en la provincia de Toledo, en España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
Investigadores y servicios de emergencia trabajan cerca de los vagones destrozados de un accidente entre un tren Renfe AVE y un tren Iryo en la provincia de Toledo, en España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

Las autoridades de España informaron este domingo que identificaron a por lo menos 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el accidente ferroviario la semana pasada, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, un argentino y un mexicano.

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