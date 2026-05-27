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Agentes de la UCO acuden a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, este miércoles, para recabar información relacionada con el Caso Leire que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. (EFE/ Fernando Villar).
Agentes de la UCO acuden a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, este miércoles, para recabar información relacionada con el Caso Leire que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. (EFE/ Fernando Villar).
/ FERNANDO VILLAR
Por Agencia EFE

La gerente del partido gobernante en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y dos ex altos cargos de esta formación han sido imputados por presuntos pagos irregulares en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron este miércoles a EFE fuentes jurídicas.

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