La gerente del partido gobernante en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y dos ex altos cargos de esta formación han sido imputados por presuntos pagos irregulares en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron este miércoles a EFE fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que fue mano derecha del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en una causa en la que investiga pagos a Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en Madrid para requerir documentación relacionada con pagos a Díez, indicaron a EFE fuentes de la investigación.

De forma simultánea, agentes de la UCO están registrando la casa en Navarra (norte de España) de Cerdán, así como un domicilio en Madrid de Gaspar Zarrías y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

Santos Cerdán también está imputado en el llamado caso Koldo, una investigación de presunta corrupción en España relacionada con contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de covid.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, el 27 de mayo de 2026. (Borja Sanchez-Trillo / EFE)

El empresario Javier Dolset está además imputado junto a Leire Díez en un juzgado de Madrid por tratar de desacreditar investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE.

Por su parte, el PSOE explicó este miércoles que han atendido con “plena colaboración” el requerimiento de documentación ordenado por el juez que es, según subrayó, “ajeno” a un supuesto caso de financiación ilegal del partido.

El PSOE precisó que la solicitud es de “requerimiento, no de registro”, y subrayó su “máxima colaboración con la Justicia” y “respeto absoluto a las actuaciones judiciales”.

Desde Roma, tras ser recibido por el Papa, Sánchez admitió la “gravedad” de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento en la sede de su partido y garantizó la “total colaboración” con la justicia por parte de la dirección socialista.

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