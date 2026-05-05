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Una fotografía tomada el 6 de noviembre de 2024 muestra paquetes de cocaína encontrados en España en un contenedor procedente de Ecuador. (Foto referencia, JORGE GUERRERO / AFP).
Una fotografía tomada el 6 de noviembre de 2024 muestra paquetes de cocaína encontrados en España en un contenedor procedente de Ecuador. (Foto referencia, JORGE GUERRERO / AFP).
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

La policía de España intervino el viernes lo que podría ser un alijo récord de hasta 40 toneladas de cocaína en un barco en el océano Atlántico frente a las costas de las Islas Canarias, según informó el lunes un sindicato.

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