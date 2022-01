Vera se despidió de este mundo de manera trágica e injusta, asegura su padre Iván Pérez. Preso por el dolor de haber perdido a su pequeña, el hombre publicó un video en forma de despedida en el que se ve a la menor de 4 años recitando una canción de Navidad. La niña fue un de las víctimas mortales del trágico accidente del castillo hinchable en Mislata, Valencia (España).

“Coge una escalera que te suba al firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad”, se escucha cantar alegremente a la pequeña Vera. Así es como la quiere recordar su familia y como quiere que el mundo la vea. “Les dejo mi sonrisa para que no desaparezca”, señaló como leyenda Iván al publicar el clip a través de Twitter.

El hombre fue quien reveló que la familia decidió donar los órganos de Vera, con los que se podrá salvar la vida de cinco niños.

“Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA”, se lee en esta despedida que ya superó los 75 mil “me gusta”.

Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA pic.twitter.com/0QHJnm61Ir — Iván Pérez (@IvanFaubell) January 10, 2022

La pequeña fue la segunda víctima del trágico accidente ocurrido el pasado 4 de enero en una feria de la ciudad. La primera fue una menor de 8 años que falleció en el hospital a causa de sus heridas.

“No hay palabras de consuelo, un verdadero drama. Es un día muy triste para Mislata”, señaló en Twitter el alcalde de esta población, Carlos Bielsa.

Otros ocho niños resultaron heridos por las ráfagas de viento que provocaron el levantamiento de los juegos. La municipalidad decretó tres días de luto y canceló todas las celebraciones que estaban aún programadas para estas fiestas, incluido el tradicional desfile de los Reyes Magos.

La Policía aún continúa con las investigaciones para determinar si el castillo inflable cumplía con los estándares de seguridad.

