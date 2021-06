“Me duele en el alma no poderles haber salvado la vida”. Esa es una de las frases que Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, ha escrito en una carta luego del asesinato de sus hijas en Tenerife, España.

En la cuenta de Instagram @bringbackhomeannaandolivia, en donde reportaron inicialmente la desaparición de las niñas, la madre de las víctimas publicó este domingo un emotivo texto.

«Los niños son nuestra responsabilidad y yo como madre me duele en el alma no poderles haber salvado la vida. Ojalá yo hubiera estado en ese momento junto a ellas de la mano y morir juntas… Pero eso no pudo ser porque Tomás quería que sufriera buscándolas sin descanso y de por vida. Esa fue la razón por la que dejarme a mí con vida… Y por supuesto, el no quedar como el mayor asesino de la historia. Aquí la justicia salió a la luz», aseguró.

Asimismo, indicó en la carta: “Anna y Olivia estaban llenas de amor, todos los días yo les decía a cada momento que las amaba muchísimo… A Olivia le decía; Olí tengo un problema, ella me respondía; si mami, ya lo sé…Que me quieres demasiado. Y ella sonreía”.

La madre de Anna y Olivia espera que la muerte de sus hijas “no haya sido en vano” y sirva para “que las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños”.

“Deseo que la muerte de Anna y Olivia no haya sido en vano. Y que aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento al mundo sino lo contrario. Que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto”, indicó.

En la misiva también reflexionó. «Gracias a ellas, muchos padres miran ahora a sus hijos de otra manera y valoran mucho más el amor y los momentos diarios de las cosas simples. Ese maravilloso día a día que tanto echo de menos. Lo que yo daría por peinarles el pelo… Ese simple acto ahora mismo es lo que más desearía…», reflexiona la madre de Anna y Olivia.

(Foto: Instagram-bringbackhomeannaandolivia)

El crimen de Anna y Olivia

Tomás Gimeno, padre de las niñas de 1 y 6 años de edad, es el señalado de asesinar a las pequeñas. El móvil del crimen habría sido porque Beatriz Zimmermann rehacía su vida con otra persona.

Según la magistrada encargada de dirigir la investigación, Gimeno, de 35 años, «de manera deliberada quiso colocar (a su expareja y madre de sus hijas) en la incertidumbre acerca de la suerte o destino que habían sufrido en sus manos Olivia y Anna», reseñó la agencia de noticias EFE.

Olivia, la niña mayor, cuyo cadáver fue localizado el pasado jueves, dentro de una bolsa de deporte y hundido en el mar a mil metros de profundidad, murió a causa de un edema pulmonar agudo, de acuerdo a las primeras informaciones de la autopsia.

Las búsquedas para encontrar el cuerpo de Anna, su hermana, se mantienen.

