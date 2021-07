La oferta de trabajo para un mesero de un bar de España generó la indignación de muchas personas por las condiciones de trabajo expuestas por los empleadores: una “media jornada” de 12 horas (la mitad de un día) y sueldo mensual de 500 euros.

Según explica una nota del portal Público, el último martes, la cuenta de Twitter Soy Camarero denunció este hecho publicando un tuit con una captura de pantalla donde se aprecia una conversación entre una persona que busca trabajo de camarero y el dueño de un bar.

Cuando la persona interesada por el trabajo pregunta por las condiciones le responden que son “12 horas por 6 días a la semana” y “500 euros al mes” y “sin horas extra”.

“¿12 horas al día?” repregunta, “sí, media jornada”, le responden.

Además, exigen que la persona sea “de alta como autónomo”, es decir que este asuma ciertas obligaciones con la Hacienda de España, y que las propinas dadas por los clientes se repartirán “a medias”.

Tras hacerse viral, muchas personas especularon que se trataba de una noticia falsa.

“El otro día publiqué una oferta y bastante gente me respondió con capturas de pantalla en las que se mostraban sus condiciones laborales. Entre ellas estaba esta, que me la envió un chico. Cuando le pregunté si eso le había ocurrido a él, me contó que un amigo suyo le había pasado un contacto para trabajar de camarero y que eso era lo que le habían ofrecido. La primera vez que subí la captura le etiqueté, pero me pidió que no lo hiciera porque vive en un pueblo pequeño en el que se conocen todos y podía tener problemas en su actual trabajo en el que está de camarero si se enteran de que denuncia la precariedad existente en el sector”, cuenta a Público el administrador de Soy Camarero, aclarando que el mensaje es real.

“Yo he trabajado diez y once horas seguidas, seis días a la semana por 900 euros mensuales. Parece que la oferta es irreal, pero hay casos, muchos casos de personas que trabajan así, sólo hay que escuchar a los profesionales de la hostelería”, agregó.

“Saben que hay gente que está muy necesitada y que va a coger el trabajo. Es una lástima porque muchos no pueden elegir”, finalizó.

Esta denuncia, no es la primera que se viraliza y es compartida por medios españoles.

Hace una semana se dio a conocer el caso de Tatiana, una mujer con doce años de experiencia en el sector de la hostelería que mudó a Sevilla con su pareja en busca de una mejor vida.

Ella denunció que su última entrevista laboral le ofrecieron 570 euros al mes por trabajar un total de 16 horas al día, con una hora libre para comer.

“Yo he estudiado coctelería, a mí me gusta mi profesión, pero cuando me han dicho las condiciones les he preguntado: “¿Queréis una camarera o una esclava?”, denunció a Noticias Cuatro.

Cabe mencionar que el salario mínimo actual en España es de 950 euros al mes, aunque desde el Gobierno de Pedro Sánchez se planea poner en agenda un aumento en los próximos meses.

