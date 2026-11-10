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Resumen

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo. Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo. Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo
Por Agencia EFE

La Audiencia Nacional española avala que la investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también incluya el pago de 200.000 euros que éste cobró del grupo empresarial peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago.

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