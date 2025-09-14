España: La policía carga contra manifestantes propalestinos y dispara granadas lacrimógenas en la Vuelta

La policía cargó contra manifestantes que habían invadido el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España, en pleno centro de Madrid, lanzando también granadas lacrimógenas, según constataron periodistas de la AFP.

En varios puntos del recorrido previsto de la jornada, sobre todo en la Gran Vía, en pleno corazón turístico de la ciudad, o cerca de la estación de Atocha, manifestantes propalestinos derribaron las barreras instaladas para proteger el paso de los ciclistas.

