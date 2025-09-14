España: La policía carga contra manifestantes propalestinos y dispara granadas lacrimógenas en la Vuelta

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
España: La policía carga contra manifestantes propalestinos y dispara granadas lacrimógenas en la VueltaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La policía cargó contra manifestantes que habían invadido el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España, en pleno centro de Madrid, lanzando también granadas lacrimógenas, según constataron periodistas de la AFP.
LEE: Netanyahu cruza la línea roja: las secuelas del histórico bombardeo israelí en Qatar
En varios puntos del recorrido previsto de la jornada, sobre todo en la Gran Vía, en pleno corazón turístico de la ciudad, o cerca de la estación de Atocha, manifestantes propalestinos derribaron las barreras instaladas para proteger el paso de los ciclistas.
Newsletter Vuelta al Mundo
TE PUEDE INTERESAR
- Israel mata a 68 palestinos el sábado y hiere a cerca de 350 en intensos bombardeos
- El papa León XIV cumple 70 años y vive el primer cumpleaños de su pontificado
- El papa León XIV agradece los rezos por su 70 cumpleaños ante una multitud con presencia peruana
- Por qué Charlie Kirk, el joven comentarista conservador asesinado, era tan importante para Donald Trump
- “Conocemos a la familia”: el desconcierto en el pueblo de EE.UU. donde se crió Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Contenido sugerido
Contenido GEC