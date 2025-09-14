España: La policía carga contra manifestantes propalestinos y dispara granadas lacrimógenas en la Vuelta

La Policía realiza cargas contra los manifestantes propalestinos con el objetivo de despejar el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo. (Foto: EFE)
La Policía realiza cargas contra los manifestantes propalestinos con el objetivo de despejar el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo. (Foto: EFE)
La policía cargó contra manifestantes que habían invadido el recorrido de la última etapa de la Vuelta a , en pleno centro de , lanzando también granadas lacrimógenas, según constataron periodistas de la AFP.

En varios puntos del recorrido previsto de la jornada, sobre todo en la Gran Vía, en pleno corazón turístico de la ciudad, o cerca de la estación de Atocha, manifestantes propalestinos derribaron las barreras instaladas para proteger el paso de los ciclistas.

