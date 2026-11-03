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El campamento de activistas por el derecho a la vivienda instalado desde hace más de cinco semanas en una plaza del centro de Madrid fue desmantelado la madrugada de este martes, anunciaron las autoridades y organizadores del movimiento.
El campamento de activistas por el derecho a la vivienda instalado desde hace más de cinco semanas en una plaza del centro de Madrid fue desmantelado la madrugada de este martes, anunciaron las autoridades y organizadores del movimiento.
“El desalojo de la acampada de la Puerta del Sol se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia”, anunciaron fuentes de la delegación del gobierno de Madrid, según la cual 334 personas fueron evacuadas y dos detenidas por desobediencia y resistencia.
Por su parte, los organizadores denunciaron en Telegram “una intervención policial violenta” que dejó “varias compañeras” heridas “como consecuencia de los golpes y el uso de gas pimienta”.
“El dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales”, precisó la delegación del gobierno, que se congratuló por “una operación que ha permitido completar el desalojo sin alteraciones violentas del orden público”.
La mañana del martes, gran parte de la plaza fue cerrada por las fuerzas del orden y había operaciones de limpieza en marcha.
La crisis de vivienda, una de las mayores preocupaciones de los españoles, emergió en el debate público a finales de septiembre tras la expulsión de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años fallecida pocos días después.
Su expulsión de su apartamento desató una ola de manifestaciones y protestas, como la instalación del campamento de protesta en la Puerta del Sol.
Incapaz de lograr que el Parlamento apruebe dos proyectos de ley destinados a enfrentar este problema, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones legislativas anticipadas para el 29 de noviembre.
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