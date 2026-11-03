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Resumen

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Empleados retiran tiendas de campaña y otros restos después de que la policía desalojara a los manifestantes y desmantelara un extenso campamento que encabezó las protestas por la crisis de vivienda en España, en la emblemática plaza de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, el 3 de noviembre de 2026. (Foto: Paul Hanna / AFP)
Empleados retiran tiendas de campaña y otros restos después de que la policía desalojara a los manifestantes y desmantelara un extenso campamento que encabezó las protestas por la crisis de vivienda en España, en la emblemática plaza de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, el 3 de noviembre de 2026. (Foto: Paul Hanna / AFP)
/ PAUL HANNA
Por Agencia AFP

El campamento de activistas por el derecho a la vivienda instalado desde hace más de cinco semanas en una plaza del centro de Madrid fue desmantelado la madrugada de este martes, anunciaron las autoridades y organizadores del movimiento.

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