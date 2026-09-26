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Resumen

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Manifestantes protestan contra los desahucios y la crisis de la vivienda en Madrid, el 26 de septiembre de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
Manifestantes protestan contra los desahucios y la crisis de la vivienda en Madrid, el 26 de septiembre de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

Miles de personas marcharon este sábado en las calles de Madrid para protestar contra el desalojo de una mujer de 87 años del inmueble en el que había vivido casi toda su vida, y reclamar una mayor protección para los inquilinos.

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