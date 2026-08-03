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Resumen

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Un grupo de migrantes regresa a Marruecos desde el centro de acogida CETI hacia el puesto fronterizo, escoltado por soldados de infantería españoles, en el enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
Un grupo de migrantes regresa a Marruecos desde el centro de acogida CETI hacia el puesto fronterizo, escoltado por soldados de infantería españoles, en el enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
/ HENRY NICHOLLS
Por BBC News Mundo

La mayoría de las decenas de miles de migrantes que llegaron nadando al enclave español de Ceuta el jueves ya regresaron a Marruecos, escoltados hasta la frontera por soldados y policías españoles.

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