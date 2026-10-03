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Resumen

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Manifestantes sostienen una pancarta con el lema «Huelga general» durante una protesta contra los desahucios y los altos precios de los alquileres, entre la plaza de España y la plaza de Cibeles, en Madrid, el 3 de octubre de 2026. (JAVIER SORIANO / AFP)
Manifestantes sostienen una pancarta con el lema «Huelga general» durante una protesta contra los desahucios y los altos precios de los alquileres, entre la plaza de España y la plaza de Cibeles, en Madrid, el 3 de octubre de 2026. (JAVIER SORIANO / AFP)
/ JAVIER SORIANO
Por Agencia EFE

Miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas salieron este sábado a las calles de muchas ciudades de España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y con la mira puesta en convocar una huelga general, mientras los partidos mueven ficha ante un posible adelanto electoral.

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