Miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas salieron este sábado a las calles de muchas ciudades de España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y con la mira puesta en convocar una huelga general, mientras los partidos mueven ficha ante un posible adelanto electoral.

Las movilizaciones se han producido tras el rechazo este viernes en el Congreso, con el ‘no’ del conservador PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para decidir si adelanta las elecciones previstas para 2027.

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“¡Casas sin gente, gente sin casas!”, “¡rentistas culpables, gobierno responsable!” y gritos contra los fondos buitres y los desahucios han sido las principales proclamas de las manifestaciones, que se han sumado al sonido masivo de llaves y a numerosas pancartas para reclamar una vivienda digna y asequible.

También se pide una rebaja del 50 % en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los denominados fondos buitres.

En Madrid se concentraron miles de personas -500.000 cifrados por los organizadores y 70.000 según la Delegación del Gobierno en la región-, que abarrotaron la plaza de Cibeles, donde confluyeron las cuatro columnas de la manifestación, encabezada por una pancarta con el lema “Hacia la huelga general”.

Manifestantes sostienen pancartas con el lema «Derecho a un techo» durante una protesta contra los desahucios y los altos precios de los alquileres en la plaza de España de Madrid, el 3 de octubre de 2026. (JAVIER SORIANO / AFP) / JAVIER SORIANO

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu destacó que esta movilización es gracias a Maricarmen, a su valentía y su ejemplo, que ha hecho “prender la chispa”, en referencia a la anciana madrileña desahuciada el pasado 23 de septiembre y que gracias a la presión social podrá volver a su casa.

“Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él”, subrayó Racu.

En la céntrica Puerta del Sol madrileña se mantiene por séptimo día la acampada por el derecho a una vivienda digna que se ha convertido en un símbolo del creciente descontento social.

Mientras, la manifestación en Valencia (este) concluyó con disturbios al final de su recorrido, en el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, y se saldó con nueve policías heridos y cinco personas detenidas, informaron a EFE fuentes policiales.

Otras movilizaciones tuvieron lugar en Santander (norte), con unos 2.000 asistentes, y en Palma de Mallorca, con alrededor de 3.000 participantes, mientras que las previstas para esta tarde en Barcelona y ciudades aledañas han sido suspendidas debido a las adversas condiciones meteorológicas.

El presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, expresó este sábado su respeto a las protestas por la vivienda, pero adelantó que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general porque, a su juicio, eso sería “ilegal”.

Unos manifestantes sostienen una pancarta con el lema «Huelga general» durante una protesta contra los desahucios y los altos precios de los alquileres en la plaza de España de Madrid, el 3 de octubre de 2026. (JAVIER SORIANO / AFP) / JAVIER SORIANO

Los partidos mueven ficha

En medio del período de reflexión abierto por Sánchez para estudiar un adelanto electoral, tanto el PP, principal partido de la oposición, como algunos socios del Ejecutivo se declaran preparados para estos posibles comicios.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este sábado que Sánchez no debería “amagar más” con convocar elecciones, sino hacerlo de una vez porque España tiene “el derecho a decidir ya”, y garantizó que si él llega al poder aprobará su propuesta sobre vivienda en su primer mes de mandato.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que la decisión de adelantar las elecciones es únicamente de Sánchez, pero aseguró que la izquierda está “absolutamente” preparada para una cita con las urnas si se produce antes de lo previsto.

Precisamente el movimiento de izquierda Sumar, socio minoritario del Gobierno y del que forma parte Díaz, se reúne este domingo para analizar la situación de la vivienda y con la incógnita aún de quién será su cabeza de lista para las próximas elecciones.

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Sumar baraja presentarse a los comicios con el nombre de ‘Frente Amplio’, abre la puerta a más partidos de izquierda como Podemos y fuentes de la coalición señalan a EFE que algunos sectores están reclamando la implicación de determinados ministros del Gobierno para acelerar la decisión sobre el próximo cabeza de lista.

Algunos de los miembros de la coalición como IU creen “necesario que el pueblo tome la palabra” y que “la indignación que ya está llenando las calles se note también en las urnas”, según su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago.

En la misma línea, la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, dijo: “Nosotras estamos preparadas”.

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El Gobierno de España presentó el martes 29 de septiembre medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría. (AFP)

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