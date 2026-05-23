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Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española en Madrid, el 23 de mayo de 2026. (Daniel González / EFE)
Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española en Madrid, el 23 de mayo de 2026. (Daniel González / EFE)
/ Daniel Gonzalez
Por Agencia AFP

Miles de personas marcharon por las calles de Madrid este sábado para pedir la dimisión del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por las acusaciones de corrupción en su entorno.

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