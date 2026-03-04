Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El canciller español José Manuel Albares habla con la prensa el 23 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
El canciller español José Manuel Albares habla con la prensa el 23 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Por Agencia EFE

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido “tajantemente” este miércoles que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense en las operaciones contra Irán, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.