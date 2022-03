Un caso en el que una madre intentó asesinar a su hijo de 11 años mientras este dormía tiene consternados a los habitantes de Madrid, España.

Aunque los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2020, esta semana el menor declaró en una audiencia cómo fue que su madre intentó atacarlo mientras le decía que siguiera durmiendo y que solo se trataba de un sueño.

Los hechos

Eran las 5 de la mañana del 18 de octubre de 2020 cuando la mujer, de la que no se ha revelado el nombre, se dirigió a la habitación de su hijo, quien para ese entonces tenía 11 años, con el fin de cortarle el cuello mientras dormía.

Ella se acercó a su hijo y comenzó a inflingirle una herida en el cuello. Sin embargo, el menor despertó por el dolor y comenzó a gritar y a impedir que su madre lo siguiera lastimando.

La madre del menor intentó taparle la boca y la nariz para que este se dejara atacar, pero él logró empujarla y salir corriendo hacia otra habitación a pedir la ayuda de su tía.

Según el diario ‘20 minutos’, el niño recibió una herida de 12 centímetros de largo en su cuello.

La tía del pequeño llamó a las autoridades y a una ambulancia que se encargó de la atención tras el ataque.

El testimonio del menor

Aunque los hechos ocurrieron hace casi año y medio, el suceso volvió a salir a la opinión pública esta semana, debido a que el menor declaró en una audiencia lo que sucedió en la madrugada del 18 de octubre.

Según el niño, estuvo jugando videojuegos con su tía durante todo el día. Al finalizar, se dirigió a dormir como lo hacía normalmente.

Sin embargo, en la madrugada se despertó angustiado y sobresaltado al sentir un fuerte dolor en el cuello. En ese momento, descubrió a su madre con un cuchillo sobre su rostro.

Mientras tanto, la mujer le tapaba la nariz y la boca al menor y le repetía que se trataba de un sueño. Incluso le indicó que debía volver a dormir.

“Me desperté al sentir dolor en el cuello y vi a mi madre con un cuchillo que me decía duérmete. Es un sueño. Me tenía atrapado no sé cómo. Me intentó clavar el cuchillo pero logré escaparme al cuarto de baño y vi una raja”, contó el menor en la audiencia, según lo registra ‘20 minutos’.

“Vi el cuchillo en mi cuello y me decía que me durmiera, que todo era un sueño mientras me tapaba la boca”, repitió el pequeño ante las autoridades.

El testimonio del menor indica que acudió a su tía, quien luego encontró a la madre sentada en la cama con el cuchillo en su mano.

La mujer fue llevada a la unidad psiquiátrica del Hospital 12 de Octubre y permaneció bajo custodia policial.

Lo que responde la madre

Las autoridades piden ahora una sentencia de 18 años de cárcel para la mujer. Esto por ser acusada del delito de asesinato en grado de tentativa.

Sin embargo, tanto su abogado como la Fiscalía piden que sea ingresada de forma permanente a un psiquiátrico.

Según ‘20 minutos’, los informes forenses de la acusada señalan que padece trastorno límite de personalidad. Según la Clínica Mayo, se trata de un trastorno en el que se genera ira desmesurada, impulsividad y cambios de ánimo frecuentes.

Los informes indican que, sumado al trastorno, la mujer se encontraba con alteración del ánimo e inestabilidad emocional y con trastorno depresivo, por lo que su capacidad de raciocinio estaba gravemente afectada.

“Se produjo un episodio de desconexión del medio con una marcada impulsividad (...) Por eso se explica esa conducta tan extraña, lo que hace pensar en trastorno psicopatológico con una nulidad de capacidades”, señaló el forense, según el diario anteriormente citado.

Por su parte, la madre del menor aseguró que no recuerda nada de lo ocurrido aquella mañana.

”De todo ese año, solo recuerdo que salíamos a aplaudir”, dijo haciendo referencia a los homenajes al personal sanitario al inicio de los confinamientos por cuenta del covid-19.

Además de la pena privativa de la libertad, la Fiscalía reclama a la mujer una indemnización de 100 euros por las heridas al menor y otros 10.000 euros por los daños morales generados.

