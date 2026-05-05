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Vista general del crucero MV Hondius, fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFP
Vista general del crucero MV Hondius, fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

España no se negará a asistir en las islas Canarias al crucero neerlandés que ha sufrido un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, hay españoles a bordo y los hospitales de ese archipiélago “están preparados”.

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