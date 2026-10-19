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Resumen

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Un hombre retira lodo y escombros de la calle tras las torrenciales lluvias en Els Poblets, al este de España, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Jose JORDAN / AFP).
Un hombre retira lodo y escombros de la calle tras las torrenciales lluvias en Els Poblets, al este de España, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Jose JORDAN / AFP).
/ JOSE JORDAN
Por Agencia AFP

Las autoridades de España ordenaron este lunes a la población de más de 100 municipios permanecer en sus casas y refugiarse en plantas altas ante las graves inundaciones provocadas por intensas lluvias en el este del país, que ya han dejado dos muertos.

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