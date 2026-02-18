Escuchar
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y el magnate Elon Musk. (Ludovic MARIN / Fabrice COFFRINI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la necesidad de imponer reglas en las redes sociales frente a algoritmos que difunden contenidos violentos, pornográficos o de odio y criticó que el propietario de X, Elon Musk, reaccione con respuestas “zafias” y “amenazantes”.

Sánchez defiende su plan para las redes sociales ante la reacción “zafia y amenazante” de Elon Musk
Sánchez defiende su plan para las redes sociales ante la reacción “zafia y amenazante” de Elon Musk

