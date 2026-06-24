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Resumen

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su alegato final a los grupos opositores durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar explicaciones de los casos judiciales que afectan a su entorno político este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid. Foto: EFE/J.J.Guillén
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su alegato final a los grupos opositores durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar explicaciones de los casos judiciales que afectan a su entorno político este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid. Foto: EFE/J.J.Guillén
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, negó este miércoles que conociera o tolerara ninguna práctica corrupta, se mostró dispuesto a “limpiar lo que haya que limpiar” y a seguir adelante con el Ejecutivo, pero la derecha lo consideró responsable político y lo urgió a convocar elecciones.

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