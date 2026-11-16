El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que no ve “futuro ni humanidad” en la decisión de algunos países europeos de crear “centros de retorno” fuera de las fronteras del continente para aquellos solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea.

Sánchez se expresó así en una entrevista en Telecinco al ser preguntado por la decisión de los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos de acordar con Ruanda la creación de un llamado “centro de retorno” para estos solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea.

El presidente español rechazó que esa estrategia vaya a dar solución a la situación migratoria en Europa y aseguró que no se siente un “kamikaze” a la contra del resto, tal como le planteó el entrevistador por su postura en la UE sobre este asunto.

“Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos”, contestó.

Sánchez defendió las políticas migratorias del Gobierno basadas en la cooperación con los países de tránsito y origen como por ejemplo Senegal, con cuyo presidente, informó, habló este lunes.

También luchando contra las mafias, agregó, e impulsando una migración legal a través de programas de “migración circular” con países vecinos como Marruecos, entre otras medidas.

En ese sentido, recordó que la migración supone el “25 % del crecimiento económico que ha tenido este país” y que España necesita la mano de obra de las personas migrantes, entre otras cosas para construir viviendas que contribuyan a dar solución a la crisis habitacional.

Sánchez resaltó además que el grueso de la migración en España no procede de África sino de América Latina y acusó a PP y Vox de practicar un “populismo barato” cuando reclaman que la Armada vaya al mar para evitar la llegada de migrantes a territorio español.

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