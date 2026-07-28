El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que España enfrenta «unas horas críticas», antes de un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo las brasas. Foto: AFP
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que España enfrenta «unas horas críticas», antes de un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo las brasas. Foto: AFP
Por Agencia AFP

España levantó este martes las órdenes de evacuación en varias localidades, mientras que en Francia bomberos y voluntarios luchan para impedir un rebrote de las llamas, en horas críticas para contener incendios de proporciones históricas antes de una nueva ola de calor.

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