La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió este martes a la Agencia de Protección de Datos que “paralice la actividad” de TikTok en España de “manera excepcional”, después de que una investigación de la fundación española Maldita.es detectara más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

“No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros estaría suspendido desde ayer”, dijo Rego, en declaraciones a la prensa, tras reunirse con representantes de la red social, a quienes sugirió suspender la aplicación en España.

Rego explicó que TikTok se ha comprometido a “estudiar y evaluar” la situación pero no ha puesto “soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación”.

La ministra aseguró que el Ministerio “va a ir con todo” para aclarar los hechos y “ponerles coto”.

La Agencia Española de Protección de Datos es un organismo público independiente en España cuya función principal es velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

El pasado lunes, el Ministerio solicitó a la Fiscalía española que actuara ante la investigación y planteó paralizar los servicios de la plataforma de origen chino en España si fuera oportuno.

Maldita.es, una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas, detectó en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan las 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

En la reunión con representantes de la plataforma, Sira Rego solicitó “revisar y retirar de inmediato” todos los contenidos y perfiles identificados por Maldita.es y poner todo el material a disposición de la Fiscalía, conservando las pruebas, así como presentar un balance verificable de contenidos retirados, cuentas suspendidas y medidas adoptadas.

Además, pidió a TikTok que arregle “con carácter de urgencia” los mecanismos de autorregulación de la plataforma, “que no están funcionando”, y que permiten acceder de manera muy directa al material.

“Simplemente poniendo una serie de palabras en el buscador se accede de una manera rápida a contenido de violencia sexual contra la infancia. Hay toda una posibilidad de sostener, mantener y perpetuar un ecosistema de violencia sexual contra niños y niñas”, dijo la ministra, que propone una “revisión humana, especializada y urgente” de todas las denuncias.

Rego les pidió también que intervengan en el algoritmo que, a su parecer, está diseñado para “generar un beneficio ingente a empresas multinacionales” que utilizan a los niños poniéndolos en riesgo.

Por ello, la ministra les sugirió que, mientras resuelven las medidas propuestas y garantizan que TikTok es un espacio seguro y que cumple con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, “suspendan su actividad en España”.

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Rego reiteró que ningún modelo de negocio puede “estar por encima de los derechos de la infancia y de la adolescencia”, y que se trata de hechos “muy graves y preocupantes”.

“Si esto mismo estuviera sucediendo en cualquier espacio físico, sería de sentido común que el local, la actividad o el espacio quedara automáticamente, de manera cautelar, clausurado”, dijo.

Por su parte, TikTok pidió el pasado lunes a Maldita.es que compartiera su investigación porque “su negativa” les está “impidiendo activamente localizar y eliminar este material”.

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