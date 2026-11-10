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Resumen

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Esta imagen ilustrativa tomada en Moscú el 24 de marzo de 2023 muestra el logotipo del servicio chino de redes sociales TikTok en la pantalla de un teléfono inteligente. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Esta imagen ilustrativa tomada en Moscú el 24 de marzo de 2023 muestra el logotipo del servicio chino de redes sociales TikTok en la pantalla de un teléfono inteligente. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia EFE

La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió este martes a la Agencia de Protección de Datos que “paralice la actividad” de TikTok en España de “manera excepcional”, después de que una investigación de la fundación española Maldita.es detectara más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

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