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Los entre 3.500 y 5.000 migrantes, según el Gobierno de Ceuta, que la Delegación del Gobierno ha rebajado este lunes a 2.500, que aún no han retornado a Marruecos viven en las calles de la ciudad, la mayoría de ellos de la caridad o las aportaciones ciudadanas. Foto: EFE/Reduán
Los entre 3.500 y 5.000 migrantes, según el Gobierno de Ceuta, que la Delegación del Gobierno ha rebajado este lunes a 2.500, que aún no han retornado a Marruecos viven en las calles de la ciudad, la mayoría de ellos de la caridad o las aportaciones ciudadanas. Foto: EFE/Reduán
/ Reduán
Por Agencia EFE

Al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, están en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, ciudad española del norte de África fronteriza con Marruecos, y son buscadas por sus familiares, según informaron a EFE fuentes policiales.

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