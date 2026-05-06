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El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez durante su intervención en 'Bloomberg CityLab 2026'. Foto: EFE/ Zipi Aragón
El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez durante su intervención en 'Bloomberg CityLab 2026'. Foto: EFE/ Zipi Aragón
/ ZIPI ARAGON
Por Agencia EFE

La Fiscalía española volvió a pedir este miércoles 24 años de prisión para el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021) por corrupción y negó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fuera el ‘número 1’ de la “organización criminal”, relacionada con el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos.

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