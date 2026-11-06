Resumen

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Grúas pesadas utilizadas para retirar los vagones dañados se ven en el lugar de un choque ferroviario entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
Grúas pesadas utilizadas para retirar los vagones dañados se ven en el lugar de un choque ferroviario entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, España. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

La Fiscalía europea abrió una investigación para determinar si hubo un fraude de fondos europeos destinados a la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que la semana pasada murieron 69 personas en un accidente, informó este viernes el organismo.

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