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Resumen

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José Luis Rodriguez Zapatero, expresidente del Gobierno español. Foto: AFP
José Luis Rodriguez Zapatero, expresidente del Gobierno español. Foto: AFP
Por Agencia EFE

La Fiscalía Anticorrupción propone investigar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado cuando dejó la Presidencia las joyas “de muy significativo valor” encontradas en su despacho.

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