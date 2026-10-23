La Fiscalía Anticorrupción propone investigar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado cuando dejó la Presidencia las joyas “de muy significativo valor” encontradas en su despacho.

En su informe presentado para la comisión rogatoria solicitada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la fiscal rechaza los argumentos expuestos por Zapatero, expresidente del Gobierno español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE).

“El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no las entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”, expone la fiscal María Elena Lorente.

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Por ello, la fiscal considera que, “de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido” por el expresidente, y que éste no habría prescrito.

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en la que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente.

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez), supuso la apertura de una pieza separada en la investigación.

El expresidente remitió un escrito al juez en el que informaba de que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudita de 2007 que aceptó por “deferencia”, y pidió que reclame cooperación internacional a ese país para acreditarlo.

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por la justicia de España. (Foto: AFP) / ERIKA SANTELICES

Por otro lado, el juez Calama ha dado un plazo de dos días a la Subdirección General de Patrimonio del Estado para que le remita la copia de las actas de aceptación de los obsequios institucionales hechos a la Presidencia del Gobierno en las legislaturas de Zapatero.

Calama lo ha hecho tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud de Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre las joyas.

El juez pide la documentación a Patrimonio con carácter previo a resolver sobre las solicitudes recogidas tanto en el escrito de la defensa de Zapatero como de la Fiscalía Anticorrupción.

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