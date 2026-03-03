El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este martes a la francesa Gisèle Pelicot, convertida en icono feminista mundial tras ser víctima de violencia sexual continuada, para entregarle la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, informó el Ejecutivo en un comunicado.

Sánchez subrayó la firmeza de Pelicot a la hora de ponerse “al frente de un movimiento que traspasa fronteras, apoyando e impulsando un cambio cultural esencial para el conjunto de la sociedad mediante la defensa de los derechos y de las libertades de las mujeres”.

También le expresó el “profundo respeto y apoyo por su valentía a la hora de alzar la voz frente a la insoportable violencia machista”, así como por elevar a una nueva realidad la reflexión sobre la igualdad y el respeto que tan fundamentales son en nuestras sociedades.

A lo largo de una década, su marido, Dominique Pelicot, la sedó para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa. El caso se destapó en 2022, cuando él fue detenido por grabar a mujeres debajo de la falda en un supermercado y, dos años más tarde, él y 50 hombres más fueron condenados a prisión.

Durante el juicio, ella insistió en que todo fuera público para hacer que “la vergüenza cambie de bando”, lo que la convirtió en un icono de la lucha contra la violencia machista.

En la reunión, Sánchez le agradeció precisamente su impulso para hacer que sean los agresores y no las víctimas quienes carguen con la vergüenza de sus actos.

Un año después, Gisèle Pelicot tuvo que volver a enfrentarse al único de sus 51 violadores que recurrió la condena, a pesar de los 14 vídeos en los que aparece penetrándola: "¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!", le exigió, mirándole a la cara. (EFE)

