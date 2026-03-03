Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibe en el Palacio de la Moncloa a Gisèle Pelicot, a quien ha hecho entrega de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, el 3 de marzo de 2026. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/EFE)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibe en el Palacio de la Moncloa a Gisèle Pelicot, a quien ha hecho entrega de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, el 3 de marzo de 2026. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/EFE)
/ Borja Puig de la Bellacasa
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este martes a la francesa Gisèle Pelicot, convertida en icono feminista mundial tras ser víctima de violencia sexual continuada, para entregarle la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, informó el Ejecutivo en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.