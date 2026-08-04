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Resumen

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Madrid. Foto: EFE/ Chema Moya
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Madrid. Foto: EFE/ Chema Moya
Por Agencia EFE

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que ya han regresado a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron a la ciudad española de Ceuta la semana pasada.