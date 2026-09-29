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Resumen

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El 28 de septiembre de 2026, manifestantes se congregaron bajo lonas y tiendas de campaña en un campamento para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la plaza Puerta del Sol de Madrid. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP
El 28 de septiembre de 2026, manifestantes se congregaron bajo lonas y tiendas de campaña en un campamento para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la plaza Puerta del Sol de Madrid. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

El gobierno español anunció este martes la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler para tratar de frenar la crisis de la vivienda que generó un movimiento de protesta social.

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