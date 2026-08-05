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Resumen

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La policía desarticuló en Cataluña una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico internacional de metanfetamina camuflada en líquido de vainilla. (EFE/ Marta Pérez).
La policía desarticuló en Cataluña una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico internacional de metanfetamina camuflada en líquido de vainilla. (EFE/ Marta Pérez).
Por Agencia EFE

Una operación conjunta entre las Policías de España y Francia desarticuló en Cataluña (noreste de España) una rama del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación en la que se incautaron de 2,5 toneladas de metanfetamina y detuvieron a trece personas (siete mexicanas), de las que doce entraron ya en prisión.

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