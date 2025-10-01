España crea una unidad de seguimiento permanente de la Flotilla tras ser interceptada por Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla, interceptada esta tarde por la Armada israelí en aguas del Mediterráneo y en la que viajan varios activistas españoles.

Según informaron a EFE este miércoles fuentes del Ministerio, la embajada española en Tel Aviv “ha contactado tanto con el Ministerio de Exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

También ha activado a los consulados en Tel Aviv y Jerusalén en Israel y Nicosia en Chipre.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, está en contacto, sus homólogos de países con nacionales en la flotilla, especialmente los de Irlanda y Turquía, añadieron las fuentes.

Una flotilla de barcos sale del puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Sicilia, sur de Italia, 27 de septiembre de 2025. Foto: EFE/ORIETTA SCARDINO

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

Poco antes, Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, informó a EFE desde una de las embarcaciones de que el barco Alma, de la Global Sumud Flotilla, había sido interceptado por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertaran de la presencia de veinte buques “no identificados” en su radar.