Imagen de uno de los barcos que forman parte de la Flotilla Global Sumud para enviar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, zarpando del Puerto de Barcelona. Foto: EFE/ Toni Albir
España crea una unidad de seguimiento permanente de la Flotilla tras ser interceptada por Israel
España crea una unidad de seguimiento permanente de la Flotilla tras ser interceptada por Israel

España crea una unidad de seguimiento permanente de la Flotilla tras ser interceptada por Israel

El ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla, en aguas del Mediterráneo y en la que viajan varios activistas españoles.

Según informaron a EFE este miércoles fuentes del Ministerio, la embajada española en Tel Aviv “ha contactado tanto con el Ministerio de Exteriores israelí como con la Delegación de la UE en para interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular”.

Francisco Sanz
También ha activado a los consulados en Tel Aviv y Jerusalén en Israel y Nicosia en Chipre.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, está en contacto, sus homólogos de países con nacionales en la flotilla, especialmente los de Irlanda y Turquía, añadieron las fuentes.

Una flotilla de barcos sale del puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Sicilia, sur de Italia, 27 de septiembre de 2025. Foto: EFE/ORIETTA SCARDINO
Una flotilla de barcos sale del puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Sicilia, sur de Italia, 27 de septiembre de 2025. Foto: EFE/ORIETTA SCARDINO

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

Poco antes, Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, informó a EFE desde una de las embarcaciones de que el barco Alma, de la , había sido interceptado por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertaran de la presencia de veinte buques “no identificados” en su radar.

