Una flotilla de barcos sale del puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Sicilia, sur de Italia, 27 de septiembre de 2025. Foto: EFE/ORIETTA SCARDINO
La Flotilla para Gaza ha sido rodeada y serán trasladados a Israel, según ministro italiano
Los han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes para su posterior expulsión, según avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

“Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales”, declaró el ministro en el informativo de la televisión pública RAI.

Al menos 24 muertos en Gaza por ataques de Israel, entre ellos una madre y seis de sus hijos en Deir el Balah

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Crosetto avanzó que “lo que ocurra en la próxima hora” debe transcurrir “sin riesgo” para nadie y con la mayor calma.

De los más de 40 barcos, la , el ‘Alma’ y el ‘Sirux’, según informan a EFE fuentes de la delegación italiana.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha pedido a su homólogo israelí que la operación sea sin violencia.

Imagen de uno de los barcos que forman parte de la Flotilla Global Sumud para enviar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, zarpando del Puerto de Barcelona. Foto: EFE/ Toni Albir
Imagen de uno de los barcos que forman parte de la Flotilla Global Sumud para enviar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, zarpando del Puerto de Barcelona. Foto: EFE/ Toni Albir

Y ha confirmado los planes de trasladar a los cooperantes al puerto de Ashdod para su posterior expulsión por vía aérea.

El había mediado para ofrecer a la Flotilla entregar la ayuda humanitaria al personal del Patriarcado de Jerusalén en Chipre sin necesidad de llegar a Gaza, aunque los cooperantes lo rechazaron.

Entre la tripulación de esta flota humanitaria hay 58 italianos, entre ellos las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierda y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado también de esta formación, Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas.

Este miércoles el Ejército israelí interceptó cuatro proyectiles y un quinto cayó en una zona abierta disparada desde el norte de Gaza, que hicieron sonar la alarmas en el centro del país, incluso en la ciudad de Ashdod, a unos 40 kilómetros del enclave palestino.

