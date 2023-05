El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declinó este miércoles vestir frac en la cena de gala que los reyes de España le ofrecieron a él y a su esposa, Verónica Alcocer, en el Palacio Real de Madrid al argumentar que se trata de un prenda que “tiene que ver con élites y con la antidemocracia”.

Como Petro, ningún varón de la delegación colombiana que le acompaña en su visita de Estado a Madrid vistió la prenda masculina de máxima etiqueta, reservada para eventos especiales.

“No me siento cómodo ni con la corbata, ni el frac (...). Es un símbolo que tiene que ver con élites, con la antidemocracia. Yo no me voy a poner eso”, argumentó el mandatario colombiano en una entrevista con W Radio de Colombia tras su llegada a Madrid, para justificar su negativa a cumplir el código de vestimenta de las cenas de gala en el Palacio Real.

Petro, de 63 años, llevó hoy un traje oscuro y una corbata y lució la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, condecoración concedida por el Gobierno español, con motivo de su visita.

El primer presidente de izquierda del país andino emuló a su paisano Gabriel García Márquez, quien en 1982, cuando recibió el Nobel de Literatura, rehusó vestir el frac negro exigido por la Academia Sueca y lució un liquilique blanco, una prenda parecida a una guayabera.

El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las demás autoridades españolas sí visiteron frac, con la chaqueta, el chaleco y la pajarita que lo caracterizan.

En el caso de las mujeres, el protocolo para la cena fue vestido largo y, como es habitual en este tipo de evento, la reina lució una tiara de brillantes.

En el Comedor de Gala del Palacio Real se congregado unos 110 invitados, entre ellos el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, varios ministros de su gabinete y el líder del principal partido de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (PP).

De la delegación colombiana formaron parte los cuatro ministros que acompañan a Petro en Madrid: Comercio; Educación; Transportes y Minas.

Entre los empresarios, estuvieron los presidentes de Telefónica, Repsol, OHL, Sacyry e Indra, entre otros, así como el de la CEOE, Antonio Garamendi.

Con motivo de la visita, los reyes regalaron a Petro y su esposa un juego de tres candelabros de cristal de la Real Fábrica de La Granja, próxima a Madrid, un marco de plata con una fotografía de ellos y una lámina titulada “Los tejados de Madrid”.

El matrimonio colombiano obsequió al rey con un sombrero vueltiao típico colombiano, un libro de los parques naturales del país andino y unos gemelos; a la reina, unas joyas de esmeraldas y una bandeja; y a sus hijas, la princesa Leonor y a la infanta Sofía, dos mochilas indígenas.