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Una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
Una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

Tres personas evacuadas del crucero con un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.

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