El avión militar que traslada a los catorce pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar.
El avión militar que traslada a los catorce pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar.
Los pasajeros llegaron al aeropuerto de esa isla canaria de Tenerife, en el Atlántico, en dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias sin pasar el control de documentación, para evitar en lo máximo posible los contactos con la población.