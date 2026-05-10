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El Airbus 310 del Ejército del Aire con los pasajeros españoles del crucero que se ha visto afectado por un brote de hantavirus, el MV Hondius, ha despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino Madrid. (EFE/Ramón de la Rocha).
El Airbus 310 del Ejército del Aire con los pasajeros españoles del crucero que se ha visto afectado por un brote de hantavirus, el MV Hondius, ha despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino Madrid. (EFE/Ramón de la Rocha).
/ Ramón de la Rocha
Por Agencia EFE

El avión militar que traslada a los catorce pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar.

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