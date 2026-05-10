El avión militar que traslada a los catorce pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha despegado del aeropuerto Tenerife Sur con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar.

Los pasajeros llegaron al aeropuerto de esa isla canaria de Tenerife, en el Atlántico, en dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias sin pasar el control de documentación, para evitar en lo máximo posible los contactos con la población.

A pie de avión, fueron sometidos a una desinfección y se les puso un traje de protección sanitaria.

El avión partió un poco antes de mediodía hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y desde allí serán trasladados al centro hospitalario, donde deberán cumplir la cuarentena.

Evacuados españoles con trajes protectores blancos abordan por la puerta trasera un avión Airbus A310 de la Fuerza Aérea Española en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, tras ser evacuados del crucero MV Hondius. (Foto de Antonio Sempere / AFP). / ANTONIO SEMPERE

Los catorce españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, que subió al crucero en Cabo Verde, fueron los primeros en abandonar el barco, a los que siguió un grupo de ciudadanos franceses.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada, en función de la disponibilidad de los aviones de distintos países para repatriar a los pasajeros y la tripulación.

En el aeropuerto de Tenerife sur ya se encuentran las aeronaves de Francia, Canadá y Países Bajos, y este último se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y a parte de la tripulación.