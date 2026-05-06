El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

En el caso de los catorce españoles, incluido un tripulante, serán llevados a un hospital militar de Madrid, tras ser examinados en el archipiélago de las Canarias, dijo la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ese centro sanitario dispone de “unidades de aislamiento de alto nivel”, donde guardarán “cuarentena”, precisó la ministra en una rueda de prensa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de una reunión presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

García explicó que todos los pasajeros a día de hoy están asintomáticos, una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero, también enfermo, ya están fuera de la embarcación y fueron evacuados desde Cabo Verde, donde sigue fondeado el buque.

Las autoridades españolas habían anunciado la noche pasada que aceptaban la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el buque se dirija a las Canarias, así como la solicitud del Gobierno neerlandés de que se evacuase al médico al archipiélago canario en un avión ambulancia.

Sin embargo, finalmente se decidió este que viajara a los Países Bajos al experimentar una mejoría.

Un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que la muerte de tres personas del crucero, que navegaba por el océano Atlántico, se debió a la cepa Andes del hantavirus, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante por una prueba PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

El crucero de lujo partió de Argentina; a principios de abril, un pasajero neerlandés presentó síntomas y falleció el día 11.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió en los servicios de emergencia de un hospital.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.