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El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa virtual sobre el brote de hantavirus, en Ginebra, el 7 de mayo de 2026. (Christopher BLACK / Organización Mundial de la Salud / AFP)
El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa virtual sobre el brote de hantavirus, en Ginebra, el 7 de mayo de 2026. (Christopher BLACK / Organización Mundial de la Salud / AFP)
/ CHRISTOPHER BLACK
Por Agencia EFE

Esto no es otro covid”, afirmó este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la población de Tenerife (España), a cuyas costas llegará en unas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.

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