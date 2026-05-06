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Un avión medicalizado Bombardier Challenger 605 que transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam el 6 de mayo de 2026. (Jeffrey Groeneweg / ANP / AFP)
Un avión medicalizado Bombardier Challenger 605 que transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam el 6 de mayo de 2026. (Jeffrey Groeneweg / ANP / AFP)
/ JEFFREY GROENEWEG
Por Agencia EFE

El Ministerio de Sanidad de España no ha dado su autorización para que el avión que traslada a dos contagiados de hantavirus a Países Bajos y que permanece en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte médico de un paciente salga con un nuevo ‘equipo burbuja’, por lo que tendrá que esperar la llegada de otra aeronave.

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