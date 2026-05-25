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Embarcaciones se aproximan al crucero MV Hondius, tras su llegada al puerto industrial de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias de España, el 10 de mayo de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
Embarcaciones se aproximan al crucero MV Hondius, tras su llegada al puerto industrial de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias de España, el 10 de mayo de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

Uno de los españoles que permanecía en cuarentena en Madrid tras desembarcar del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus, anunció este lunes el Ministerio de Sanidad de España.

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