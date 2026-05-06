Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde para evacuar a ocupantes del crucero con un foco de hantavirus, y que aterrizó este miércoles en Canarias para reparar la “burbuja de aislamiento” de un paciente, necesita ser reemplazado por un fallo.

Cuando realizó la escala en Gran Canaria, “el médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. Por ello, el paciente permanece dentro del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, a la espera de que llegue un nuevo avión para continuar su trayecto”, declaró una fuente del Ministerio de Sanidad de España.

“El paciente no representa un riesgo para la salud pública y permanecerá en pista hasta que se solucione la situación”, agregó la fuente, en un momento en que el gobierno local de este archipiélago español, situado frente a las costas de África, se muestra reacio a acoger el barco.