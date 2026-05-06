Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión medicalizado Bombardier Challenger 605, que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros infectados con hantavirus del crucero MV Hondius, aterriza en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam el 6 de mayo de 2026. (Lina Selg / AFP).
Un avión medicalizado Bombardier Challenger 605, que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros infectados con hantavirus del crucero MV Hondius, aterriza en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam el 6 de mayo de 2026. (Lina Selg / AFP).
/ LINA SELG
Por

Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde para evacuar a ocupantes del crucero con un foco de hantavirus, y que aterrizó este miércoles en Canarias para reparar la “burbuja de aislamiento” de un paciente, necesita ser reemplazado por un fallo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.