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Entrada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, hasta donde llegarán los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus. (EFE/ Rodrigo Jimenez).
Entrada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, hasta donde llegarán los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus. (EFE/ Rodrigo Jimenez).
/ Rodrigo Jimenez
Por Agencia EFE

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, está listo para recibir este domingo a los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS que pasarán los próximos días de cuarentena aislados en una sola planta en habitaciones individuales y sin la posibilidad de recibir visitas.

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